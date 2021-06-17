"Легких матчей никогда не бывает, особенно на Евро. Я думаю, что Нидерланды – действительно отличная команда с множеством замечательных игроков, выступающих за элитные клубы. Впрочем, у них были некоторые трудности с Украиной.

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Мы знаем свои возможности и то, что у нас также есть замечательные игроки. Мы увидели, что игроки со скамейки запасных действительно могут иметь значение. Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на нашей игре. Мы должны осознавать свои сильные стороны и тот факт, что мы можем выиграть этот матч.

У нас есть два "матч-пойнта", и мы хотим сделать это при первой же возможности, чтобы как можно быстрее выйти в 1/8 финала. Мы не должны недооценивать себя, но в то же время надо твердо стоять на ногах. Если мы это сделаем, то наши шансы на плей-офф будут очень высокие", – цитирует Грегорича официальный сайт УЕФА.

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