Нидерланды и Чехия официально приостановили местные чемпионаты

Чемпионаты Нидерландов и Чехии также приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Все поединки Эредивизи и низших дивизионов чемпионата Нидерландов приостановлены до 31 марта, сообщает официальный сайт нидерландского первенства.

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Отмечается, что на территории всей страны запрещены все мероприятия, на которых могут собраться более 100 человек. Также приостановлен и чемпионат Чехии, отмечает официальный сайт чешского первенства. Местное правительство решило ввести чрезвычайное положение в стране на неопределенный срок, поэтому дата возобновления чемпионата также неизвестна.

Напомним, что большинство европейских стран уже приостановили свои чемпионаты, только Англия и Германия продолжат проводить матчи при пустых трибунах. Такие меры приняты из-за пандемии коронавируса.

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