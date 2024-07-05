"Ожидаю сбалансированный матч. Португалия предпочитает больше атаковать, чем защищаться. Нидерланды были осторожны с нами, Бельгия тоже. Я не знаю, как против нас будет действовать Португалия, какую манеру игры она выберет. Я хорошо знаю Роберто Мартинеса и знаю, что у него есть разные идеи: схема с четырьмя, с тремя игроками... Но мы постараемся получить как можно больше контроля. Мы хотим навязать сопернику свою игру.

"Я не думаю, что Мбаппе будет играть рядом со мной": игрок сборной Португалии – об ожиданиях от игры против одноклубника

Поражение в финале Евро 2016 года было болезненным. Не могу сказать, сильнее ли сейчас сборная Португалии или слабее. Мы находимся в четвертьфинале, где играют лучшие".

"Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе не находятся на пике своей формы? Их случаи нельзя сравнивать. У Килиана была незначительная травма перед турниром, но сейчас он чувствует себя хорошо. Важнее всего, что в пятницу он будет чувствовать себя идеально. У Антуана более-менее равные показатели по объёму работы, но с технической стороны или с точки зрения эффективности эти показатели ниже, чем могли бы быть. Уверяю вас, это не значит, что он в плохой форме. Другие игроки тоже могут компенсировать этот недостаток.

Почему я вношу мало изменений в состав? Игроки, которых я выбрал, не проявляют признаков усталости. Я не произвожу перемены ради перемен", – цитирует Дешама L'Equipe.

Матч Португалия – Франция будет сыгран в пятницу, 5 июля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Франция дожала Бельгию и пробилась в четвертьфинал Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры