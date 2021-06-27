Сборные Нидерландов и Чехии встречались в 1/8 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды – Чехия на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала чемпионата Европы Нидерланды – Чехия начался в 19:00 по киевскому времени на стадионе Ференц Пушкаш в Будапеште. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый тайм поединка завершился без голов. Нидерланды имели больше моментов, лучшие из которых упустили Де Лигт, ван Анхольт и Дюмфрис. У Чехии запомнился удар Соучека головой, однако полузащитник Вест Хэма не попал в дальний угол ворот. В итоге, 0:0 до перерыва.

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Во втором тайме "оранжевые" остались в меньшинстве. Маттейс Де Лигт получил прямую красную карточку за игру рукой. Российский арбитр Сергей Карасев сначала показал желтую, однако после просмотра видеоповтора изменил решение.

Чехия воспользовалась численным преимуществом – успех команде Шилгавы принес стандарт. Томаш Голеш переправил мяч в сетку.

Нидерланды пошли вперед, но вместо того, чтобы отыграться, привезли себе второй гол. Патрик Шик после паса Голеша сделал счет 2:0. Сенсация!