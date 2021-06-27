Нидерланды – Чехия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
Сборная Нидерландов в рамках поединка 1/8 финала Евро-2020 встретится с Чехией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия начнётся в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на ТК "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Нидерланды: Стекеленбург – де Врей, де Лигт, Блинд – Думфрис, де Роон, де Йонг, Ван Анхольт – Вейналдум – Депай, Мален
Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Промес, Классен, Гравенберх, Вергхорст, Тимбер, Гакпо
Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Каллас, Кадержабек – Соучек, Голеш – Масопуст, Шевчик, Барак – Шик
Запасные: Мандоус, Коубек, Брабец, Крменчик, Янкто, Гложек, Выдра, Крал, мате, Пекхарт, Пешек, Садилек
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