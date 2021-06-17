Нидерланды – Австрия – видео гола
22:34 - Читати українською
Нидерланды и Австрия встречаются во 2 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды – Австрия.
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Нидерланды забрали инициативу в свои руки, что сразу дало свои плоды в виде пенальти.
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