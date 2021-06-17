Нидерланды и Австрия встречаются во 2 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды – Австрия.

Нидерланды забрали инициативу в свои руки, что сразу дало свои плоды в виде пенальти.

Дания – Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Австрийская звезда Дэвид Алаба сфолил в своей штрафной против Дюмфриса. Депай хладнокровно исполнил приговор.