Австрийцы померятся силами с Нидерландами в группе Украины на чемпионате Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нидерланды – Австрия стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Сборная Украины в первом туре проиграла Нидерландам, но сегодня в обед одолела Северную Македонию и сделала заявку на плей-офф. Австрия – главный конкурент "сине-желтых" в борьбе за второе место. Das Team также переиграла македонцев, а теперь попытается покусать фаворита группы.

Стартовые составы команд

Нидерланды: Стекеленбург – де Лигт, де Врей, Блинд – Дюмфрис, Френки де Йонг, де Роон, Ван Анхолт – Вейналдум – Вегхорст, Депай.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Люк де Йонг, Промес, Классен, Гравенберх, Мален, Тимбер.

Австрия: Бахманн – Драгович, Алаба, Хинтереггер – Лайнер, Лаймер, Шлагер, Забитцер, Ульмер – Грегорич, Баумгартнер.

Запасные: А.Шлагер, Перван, Ильзанкер, Гриллич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шёпф, Онисиво, Лазаро, Калайджич, Фридль.

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