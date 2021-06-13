Нидерланды – Украина: Зубков получил повреждение и не смог продолжить матч
22:20 - Читати українською
Александр Зубков травмировался на старте поединка против Нидерландов.
завершено
58’ Ваут Вегхорст
85’ Дензел Дюмфрис
Андрей Ярмоленко 75’
Роман Яремчук 79’
58’ Ваут Вегхорст
75’ Андрей Ярмоленко
79’ Роман Яремчук
85’ Дензел Дюмфрис
Уже на 13-й минуте матча наставник сборной Украины Андрей Шевченко был вынужден проводить замену.
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Вингер Александр Зубков получил повреждение и покинул поле. На замену игроку Ференцвароша вышел полузащитник Шахтера Марлос.
Напомним, на Евро-2020 национальная команда Украины попала в группу C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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