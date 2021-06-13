Нидерланды – Украина: Стекеленбург вписал свое имя в книгу достижений "оранье", побив рекорд легенды МЮ
23:39 - Читати українською
Нидерландский голкипер Маартен Стекеленбург получил статус ветерана.
завершено
58’ Ваут Вегхорст
85’ Дензел Дюмфрис
Андрей Ярмоленко 75’
Роман Яремчук 79’
58’ Ваут Вегхорст
75’ Андрей Ярмоленко
79’ Роман Яремчук
85’ Дензел Дюмфрис
Маартен Стекеленбург стал самым возрастным игроком национальной команды Нидерландов на чемпионатах мира и Евро, сообщает OptaJoao.
Дания – Финляндия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
На момент матча против сборной Нидерландов голкиперу исполнилось 38 лет и 264 дня. Стоит отметить, что ранее рекорд принадлежал бывшему вратарю Эдвину ван дер Сару – он играл на Евро-2008 в возрасте 37 лет и 236 дней.
Напомним, Нидерланды соревнуются на Евро-2020 в группе С с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
Австрия с голами джокеров дожала Северную Македонию – трусость тренера едва не повлекла фиаско Алабы и компании
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter