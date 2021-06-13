Маартен Стекеленбург стал самым возрастным игроком национальной команды Нидерландов на чемпионатах мира и Евро, сообщает OptaJoao.

Дания – Финляндия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

На момент матча против сборной Нидерландов голкиперу исполнилось 38 лет и 264 дня. Стоит отметить, что ранее рекорд принадлежал бывшему вратарю Эдвину ван дер Сару – он играл на Евро-2008 в возрасте 37 лет и 236 дней.

Напомним, Нидерланды соревнуются на Евро-2020 в группе С с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

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