Как известно, уже завтра, 13 июня, сборная Украины проведет свой дебютный поединок на чемпионате Европы против сборной Нидерландов.

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Комментировать встречу с командой Франка де Бура будет Андрей Столярчук, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Иван Гресько.

Напомним, матч состоится в Амстердаме, на Йохан Кройф Арене, в 22:00. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут также Австрия и Северная Македония.

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