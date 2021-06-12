Бывший наставник "сине-желтых" Йожеф Сабо считает, что поражение украинцев в первом матче на континентальном первенстве может стать роковым для выхода из группы.

"Мы должны четко понимать, что сборная Нидерландов – это команда высокого уровня, очень сильный соперник, несмотря даже на потери в составе. Сборная Украины хорошо готова к стартовому поединку Евро-2020 физически и все будет зависеть от психологии. Сохранить равновесие, когда в твоем составе много молодежи, когда ты играешь на выезде, на чужом стадионе, в присутствии чужих болельщиков, непросто. У "сине-желтых" будет мандраж.

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Мы выстроили хорошую команду, но нам будет трудно. Я примерно знаю состав, который, думаю, будет самым сильным. Могу его назвать: в воротах Бущан, кроме него против нидерландцев должны выйти Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко (возможно на эту позицию выйдет Соболь), Степаненко (не исключено, что и Сидорчук), Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, слева – Марлос или Зубков и на острие – Яремчук.

Сборная Нидерландов нас опасается, но это совсем другой уровень, если сравнивать с недавними спаррингами с Северной Ирландией и, тем более, с Кипром.

Важно не проиграть. На таких турнирах все зависит от первой игры. Если проиграешь, то в следующих матчах необходимо только выигрывать, а значит, рисковать. Надеюсь, сборная Украины сумеет добиться ничьей с Нидерландами, после чего продолжит идти по дистанции с совершенно другим настроением. Повторюсь, нашей национальной команде нельзя просто отбиваться в этой встрече, нужно быстро освоиться и нанести контрудар, вывести сборную Нидерландов из равновесия", – сказал Сабо в комментарии Footboom.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут также Австрия и Северная Македония.

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