"Первый поединок на таком турнире всегда сложно играть. Было заметно, что в стартовые минуты ребята волновались. Но команда, несмотря на все сложности, придерживалась тактики на протяжении всего матча.

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Я хорошо помню наш дебют на чемпионате мира в 2006 году – нам тогда было гораздо труднее. Встреча с Испанией прошла гораздо хуже (в первом матче на ЧМ-2006 Украина проиграла Испании со счетом 0:4 – прим. "Футбол 24"). Я уверен, что в следующих матчах на Евро-2020 у нас будет совсем другая сборная – более заряжена на атаку.

Что касается игры Зинченко и Малиновского, то в моем представлении это более атакующие исполнители. Они пытались строить атаки, открывались, двигали мяч... Было непросто, но, повторюсь, мы создавали моменты, забили два мяча. Считаю, что это была игра высокого уровня, и сборная Украины была активным, а не пассивным участником этого противостояния.

Возможно, голландцы рано поверили в успех, сделали две замены и отдали инициативу. Но это их проблемы. И инициативу еще нужно взять. Наши взяли и проявили характер. Забитый мяч Ярмоленко очень помог в плане психологии.

Хорошо, что команда нашла в себе силы переломить ход поединка с Нидерландами. Андрей Ярмоленко забил красивый мяч, который добавил уверенности. Потом немного не повезло... Я думаю, что все понимали: в этом матче у нас был шанс зацепиться за очки, но теперь все решится в последних двух играх. Самое важное, что мы увидели – у нас есть команда. И эта команда хорошо организована. Ничего страшного в таком поражении я не вижу", – сказал Сергей Ребров в интервью Zbirna.

Напомним, сборная Украины уступила Нидерландам со счетом 2:3 в матче группового этапа Евро-2020. 17 июня Украина сыграет с Северной Македонией, а 21 июня соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Австрии.

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