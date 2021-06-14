– Можно ли сказать, что сборной Украины просто не повезло в концовке?

– Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и второй команды, интересное развитие атак. Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0:2. Ребята нашли в себе силы прессинговать. Мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину поля, где наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила.

– Что с Зубковым? Как вы будете решать проблему с вингером?

– Зубков почувствовал боль в икроножной мышце, поэтому произошла срочная замена. Что касается вингера, то Цыганков сейчас тренируется. Если не будет никаких проблем, будем планировать, смотреть...

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– Почему вы заменили Марлоса?

– Марлос вышел вместо Зубкова. Я считаю, что он провел неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в середине поля, мы решили поменять систему, выпустив Шапаренко и передвинув Зинченко левее. Николай добавил темпа за счет своей мобильности, у нас появилась возможность прессинговать более высоко. Замена была произведена по ходу игры, потому что нужно было изменить ситуацию. Считаю, мы приняли правильное решение. Но это не значит, что Марлос провел плохой поединок. Он отработал, дал то, что мог.

– Не думали ли вы с Нидерландами использовать схему в три центральных защитника, как это было в марте с Францией?

– У нас были варианты. Я считаю, что по схеме 4-3-3 при наличии наших вингеров команда очень хорошо играет. Мы в товарищеских матчах действовали по такой тактике. Мы не команда, которая пытается обороняться. По этой схеме мы играем давно.

– Будут ли изменения в составе на следующий поединок? Насколько важна игра с Северной Македонией, которая уступила в первом матче и будет мотивирована?

– Будем ждать от нее настроя. У нас тоже будет особый настрой. Что касается замен, то у нас есть время. Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы. У нас есть достаточно игроков, которые могут выйти на поле. Посмотрим игру Северной Македонии с Австрией, изучим и будем готовиться, – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

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