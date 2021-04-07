Нидерланды после заседания футбольной ассоциации, кабинета министров и муниципалитета Амстердама заявили о готовности впустить болельщиков на Йохан Кройф Арену во время Евро-2020, информирует KNVB.

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Стадион будет заполнен только на 25%. Но все же могут быть некоторые неожиданности. "Мы ожидаем 12 тысяч зрителей на арене, но понимаем, что коронавирус непредсказуем и сейчас нет никаких гарантий. Правда, мы, как и раньше, надеемся, что ситуация в июне улучшится и сможет присутствовать большее количество болельщиков", – рассказал директор Евро-2020 Гийс де Йонг.

К слову, встреча Нидерландов и Украины запланирована именно на стадионе в Амстердаме. Матч состоится 13 июня. Еще два поединка сборной Украины – против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня) – состоятся в Бухаресте тоже в присутствии фанатов.

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