Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать её поединок с нидерландцами.

Главным арбитром матча с участием команды Шевченко будет 45-летний немецкий юрист Феликс Брых, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра закреплены за Бартошем Франковски. За систему VAR будет отвечать Марко Фритц.

Напомним, поединок против Нидерландов украинцы проведут в воскресенье, 13 июня. Начало встречи в 22:00.

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