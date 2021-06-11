Нидерланды – Украина: первый матч "сине-желтых" на Евро-2020 рассудит доктор наук из Германии
12:48 - Читати українською
Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать её поединок с нидерландцами.
Главным арбитром матча с участием команды Шевченко будет 45-летний немецкий юрист Феликс Брых, сообщает официальный сайт УЕФА.
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На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра закреплены за Бартошем Франковски. За систему VAR будет отвечать Марко Фритц.
Напомним, поединок против Нидерландов украинцы проведут в воскресенье, 13 июня. Начало встречи в 22:00.
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