Нидерланды

Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и нидерландская команды выйдут на свой первый матч на континентальном первенстве.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как информирует официальный сайт УАФ, сборная Украины выйдет на поле в экипировке синего цвета, а голкипер будет играть в зеленом комплекте. "Оранье" будут проводить поединок в оранжевой форме, а вратарь – в серой.

К слову, для "сине-желтых" матч с Нидерландами станет первым официальным в новой форме после правок УЕФА. Встреча между командами состоится уже сегодня, 13 июня. Начало матча в 22:00.

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