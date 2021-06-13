Нидерланды – Украина: команда Шевченко сыграет первый матч на Евро-2020 в новой форме – УЕФА утвердил комплекты
Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и нидерландская команды выйдут на свой первый матч на континентальном первенстве.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.
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Как информирует официальный сайт УАФ, сборная Украины выйдет на поле в экипировке синего цвета, а голкипер будет играть в зеленом комплекте. "Оранье" будут проводить поединок в оранжевой форме, а вратарь – в серой.
К слову, для "сине-желтых" матч с Нидерландами станет первым официальным в новой форме после правок УЕФА. Встреча между командами состоится уже сегодня, 13 июня. Начало матча в 22:00.
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