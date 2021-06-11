Нидерланды – Украина: команда Шевченко прибыла в Амстердам перед стартовым матчем Евро-2020
Сборная Украины прилетела в столицу Нидерландов перед первым поединком группового этапа Евро-2020.
Сборная Украины успешно прибыла в Амстердам, где сыграет со сборной Нидерландов, и уже заселилась в гостиницу, сообщил пресс-атташе команды Шевченко Александр Гливинский в своем Facebook.
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Отметим, что "сине-желтые" провели утреннюю тренировку перед вылетом из Бухареста, где наша сборная будет базироваться в течение следующих поединков в группе.
Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в ближайшее воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут Австрия и Северная Македония.
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