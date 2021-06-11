Сборная Украины успешно прибыла в Амстердам, где сыграет со сборной Нидерландов, и уже заселилась в гостиницу, сообщил пресс-атташе команды Шевченко Александр Гливинский в своем Facebook.

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Отметим, что "сине-желтые" провели утреннюю тренировку перед вылетом из Бухареста, где наша сборная будет базироваться в течение следующих поединков в группе.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в ближайшее воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут Австрия и Северная Македония.

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