Форвард Роман Яремчук понемногу вписывает свое имя в историю главной команды страны.

25-летний нападающий забил второй мяч в ворота Нидерландов в матче. Для него это суммарно 9-й гол за сборную, по этому показателю он сравнялся с Андреем Воробьем и Андреем Гусиным.

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По количеству точных ударов Яремчук обошел Андрея Воронина, Тимерлана Гусейнова, Артема Кравца, Артема Милевского и Руслана Ротаня. Следующим игроком, которого может опередить Роман, является Евгений Селезнев, в его активе 11 точных ударов.

Добавим, Украина проиграла первый матч на Евро Нидерландам (2:3). В группе С мы также боремся с Австрией и Северной Македонией.

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