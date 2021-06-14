Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд рассказал о своем страхе выходить на поле перед поединком против Украины на групповом этапе Евро-2020.

"Мне пришлось преодолеть психологический барьер, чтобы выйти на поле после инцидента с Эриксеном. Горжусь тем, что мне это удалось. Конечно, в конце концов, эмоции выходят наружу. Эпизод произвел на меня сильное впечатление.

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Чем больше я узнавал об этом, тем труднее становилось. Информация о том, что у Кристиана сейчас все хорошо, придает всем сил, чтобы играть дальше. Что касается его будущего, пожалуйста, оставьте его в покое", – приводит слова Блинда Goal.

Напомним, в августе 2020 года в товарищеской встрече у защитника на 79 минуте отказал имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Дейли с криком упал на газон. Врачи оперативно сработали и мгновенно восстановили работу аппарата. Ранее у игрока обнаружили проблемы с сердечной мышцей и он пропустил два месяца, но вернулся на поле после операции.

К слову, Блинд вышел в стартовом составе на матч против сборной Украины и сыграл 64 минуты, после чего уступил место на поле Аке. В итоге, сборная Нидерландов дожала "сине-желтых", вырвав победу 3:2 – решающую голевую передачу отдал тот же Аке.

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