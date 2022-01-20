Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор поражения "сине-желтых" на футзальном Евро
10:19 - Читати українською
Сборная Украины неожиданно уступила Нидерландам в стартовом поединке футзального Евро-2022.
Зварыч чуть ли не в первой атаке поразил ворота самой слабой по рейтингу команды турнира, но та после перерыва шокировала "сине-желтых" трижды.
Украина сенсационно проиграла Нидерландам в стартовом матче футзального Евро-2022
Украина в конце перешла на игру с пятью полевыми. Это позволило нашей сборной отквитать один мяч после удара Шотурмы, но больше она не смогла забить. Уже 23 января команда Александра Косенко будет играть с сербами.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter