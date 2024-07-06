Сборные Нидерландов и Турции встречаются в рамках 1/4 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нидерланды – Турция начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Олимпиаштадион в Берлине. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки.

Нидерланды – Турция: анонс матча 1/4 финала Евро-2024

Последний раз эти сборные встречались в отборе на ЧМ-2022, и это было феерично. Турция на своем поле одержала победу со счетом 4:2, а Нидерланды у себя дома ответили еще убедительнее – 6:1. Кто знает, возможно, сегодня зрителей ждет очередной голевой триллер.

Нидерланды – Турция: стартовые составы

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Бергвейн, Симонс, Гакпо – Депай

Турция: Гюнок – Мюлдур, Айхан, Акайдын, Бардакчи, Кадиоглу – Гюлер, Чалханоглу, Озджан, Йылдыз – Йылмаз