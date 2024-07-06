Сборная Нидерландов в рамках 1/4 финала Евро-2024 сыграет с Турцией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Победа сборной Нидерландов над Румынией в 1/8 финала оказалась почти обыденной. "Оранье" устроили нашим обидчикам разгром. Два и из трех голов прилетели уже на последних минутах, однако по игре должно было залетать все десять – подопечные Рональда Кумана откровенно куражились. После такого матча футбольное сообщество стало рассматривать нидерландцев в роли претендентов на финал Евро-2024.

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Действительно, "оранжевые" на нынешнем чемпионате демонстрируют эффектный атакующий футбол. По ожидаемым голам без учета пенальти (6,5 xG) команда уступает только Испании и Португалии, а по средней дистанции удара (16,2 метра) – только Шотландии. По касаниям в штрафной сборная держится в топ-4 (после Испании, Франции и Португалии).

То есть, Нидерланды при среднем владении в 55% не имеют проблем с продвижением мяча на чужую треть и в штрафную площадь. Кроме того, помощники Рональда Кумана довольно сильны при стандартах. Например, "оранье" имеют 13 угловых с закруткой в сторону ворот и 12 с закруткой от них, хотя топ-команды очень часто используют только один вариант. Такого же баланса корнеров на Евро-2024 нет ни у кого.

В матче с Румынией после углового мог забивать Ван Дейк, однако Вирджил попал в стойку. Депай же вообще попытался выполнить сухой лист, закрутив мяч "шведой".

А еще Нидерланды входят в топ-5 турнира по ударам после стандартов и вбрасываний с аутов. Собственно, вторая голевая атака против Румынии началась с аута. На этом чемпионате есть команды, которые гораздо острее в таких ситуациях, но соперник Турции берет количеством и разнообразием.

В конце концов, Нидерланды играют в настоящий футбол, а не в пародию вроде французской или английской. Подопечные Рональда Кумана ищут пространство между линиями, создают перегрузки или изоляции, пытаются искать различные подходы к воротам – но именно здесь начинаются проблемы. Отсутствие Френки де Йонга чувствуется.

Схаутен, Рейндерс и Симмонс стараются заменить его совместными усилиями. Первый гол в ворота Румынии случился именно после открывания Рейндерса в опорной зоне под своевременный пас Схаутена, а Симмонс лидирует на Евро-2024 по ассистам (3 штуки). И все равно "оранье" не хватает стабильности в этой работе, хотя по меркам Англии и Франции команда демонстрирует космическую дистрибуцию.

Также были вопросы по завершению атак, однако Гакпо сумел разогнаться – у него уже 3 гола и 1 ассист. При этом нельзя сказать, что у Нидерландов возникали какие-то серьезные проблемы с обороной на Евро. Словом, нынешние "оранье" очень сильны. Никто не верит, что нынешняя сборная Турции сможет остановить команду Рональда Кумана.

Вот только никто не верил в "лунных звезд" и перед предыдущим матчем – против сборной Австрии. "Дас Тим" тоже считалась слишком сильной для подопечных Винченцо Монтеллы, но довольно неожиданно турки выбили машину Ральфа Рангника. Конечно, не обошлось без везения и героических сейвов Гюнока, однако у сенсационной победы турок были и тактические причины.

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Бывший вратарь Лиги Ирландии Барри Мерфи (@bazlastmanback) разбирает, почему это было так необычно и пока что момент Евро-2024.https://t.co/rBPLspiyTx - David Sneyd (@DavidSneyd) 3 июля, 2024

Команда села в низкий блок в схеме 5-4-1, заставив австрийцев взламывать "автобус" (а они в этом слабы). Время от времени команда включала хороший прессинг, а также пыталась найти шанс на контратаках и стандартах. И нашла, реализовав аж два угловых – причем первый залетел еще на 1-й минуте.

Это не случайность, ведь сборная Турции очень сильна в единоборствах и верховых дуэлях. По количеству ударов после стандартов "янычары" идут на равных с "оранье". Кроме того, подопечные Винченцо Монтеллы опасны на переходных фазах.

Туркам не хватает многих вещей, но не техники. По продвижениям на дриблинге они идут в топ-4 на Евро, по ударам после контратак – в топ-3, а по успешности обыгрышей 1-в-1 держатся в топ-8. А вот нидерландцы не очень хорошо защищаются против сильных дриблеров – всего 47,8% успешности (10-й показатель с конца).

- Красивый пас Арды Гюлера с бэкхеля между двумя игроками. pic.twitter.com/KgFEzh68QK - ??? ???? (@TheEuropeanLad) 2 июля, 2024

Еще одним плюсом сборной Турции является оборона 1-в-1 и контроль зон завершения. Австрийцы выполнили аж 42 подачи, но выжали из них всего 2-3 момента. Обыграть их на дриблинге тоже трудно (62,5% успешных отбиваний, топ-2 на турнире), да и в целом футболисты здесь мощные, неуступчивые и выносливые. Словом, подопечным Рональда Кумана сегодня не следует рассчитывать на легкую прогулку.

Турки прошли в четвертьфинал неслучайно, но хватит ли их козырей для еще одной сенсации? Возникают большие сомнения. При всех нюансах, победа над австрийцами была бы невозможной без везения и сейвов Гюнока. В последние 20 минут подопечные Винченцо Монтеллы натурально отскочили.

Во-вторых, оборона сборной Турции слишком слаба. Она допускает слишком много ошибок, ей критически не хватает слаженности, защитники плохо работают с ориентирами. В опорной зоне проблемы особенно велики.

Австрия не смогла воспользоваться этими недостатками, ведь команда слаба в позиционном наступлении – а вот Нидерланды в этом плане одни из лучших на Евро-2024. Туркам было трудно сдержать даже чехов, хотя те 70 минут играли в меньшинстве.

Следует упомянуть об огромных проблемах турок с розыгрышами под давлением и об отсутствии позиционной атаки. Ее просто не успели поставить, ведь Винченцо Монтелла возглавил команду в ноябре 2023-го. Если его подопечные пропустят гол, то отыграться будет крайне трудно – останутся только стандарты, однако у Нидерландов оборона сильнее австрийской или грузинской.

В общем, в битве за полуфинал встречаются команды разного класса. Турции нужно чудо, чтобы пройти дальше. Творить чудеса придется без ведущего центрбека – Мэри Демирал, который де-факто сделал дубль с Австрией, отпраздновал голы характерным жестом. Оказалось, что этот жест называется "волчьим салютом". Фирменным приветствием турецких националистов.

Жест встречается у всех тюркских народов, но в Европе, на Кавказе и Курдистане его связывают с партией "Серые волки". Она запрещена в Австрии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Азербайджане и в нескольких других странах – но не в Германии.

УЕФА, западные чиновники и активисты называют партию фашистской. Они напоминают о вооруженных нападениях "Серых волков" на курдов, армян, левых и даже на Папу Римского – турецкие же чиновники называют "волчий салют" жестом радости, 1000-летним символом страны и общей ценностью народа. Даже Винченцо Монтелла заявил, что "волчий салют" – это НАША история.

Vincenzo Montella: "Ben Napoli'de küçük bir şehirde büyüdüm. Orada Napolilere karşı ırkçılık ve ön yargılar vardı. Türkiye'ye geldiğimde, düşünme yapısıyla benzerlikler gördüm. Kendimi gerçekten evimde hissediyorum. Sanki çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. " pic.twitter.com/x3YI3izgBJ - Buzz Spor (@buzzspor) 5 июля, 2024

Эту тему можно разбирать очень долго. Правы обе стороны, однако УЕФА прогнозируемо занял позицию европейцев. Мэри Демирал получил 2-матчевый бан.

Также из-за дисквалификации не сыграют центрхав Кёкчу и опорник Юксек – они тоже важны для сборной. Зато в заявку возвращается Чалханоглу. Нидерландам не поможет Де Лигт, который приболел.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Турция

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, Де Врей ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Мален, Симонс, Гакпо – Депай

Турция: Гюнок – Мюлдур, Айхан, Акайдын, Бардакчи, Кадиоглу – Гюлер, Чалханоглу, Озджан, Йылдыз – Йылмаз

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