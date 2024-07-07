Нидерланды – Турция – 2:1 – видео голов и обзор матча Евро-2024
7 июля 00:15 - Читати українською
Нидерланды переиграли Турцию (2:1) в четвертьфинале Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
70’ Стефан де Врей
76’ Мерт Мюлдюр
Самет Акайдын 35’
35’ Самет Акайдын
70’ Стефан де Врей
76’ Мерт Мюлдюр
"Оранье" получили последнюю путевку в полуфинал. Турция открыла счет еще в первом тайме и удачно удерживала его 35 минут. Впрочем, под конец матча Нидерланды сравняли, а затем вмешался в дело лучший бомбардир турнира – автогол. Мюльдюр срезал мяч в собственные ворота.
Нидерланды прорвались в полуфинал Евро-2024, удержав волевую победу над Турцией
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