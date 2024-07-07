Нидерланды переиграли Турцию (2:1) в четвертьфинале Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Оранье" получили последнюю путевку в полуфинал. Турция открыла счет еще в первом тайме и удачно удерживала его 35 минут. Впрочем, под конец матча Нидерланды сравняли, а затем вмешался в дело лучший бомбардир турнира – автогол. Мюльдюр срезал мяч в собственные ворота.

Нидерланды прорвались в полуфинал Евро-2024, удержав волевую победу над Турцией

Нидерланды сыграют в полуфинале Евро-2024 против Англии. Этот матч запланирован на 10 июня.