Чемпионат мира 2022, группа A, 2 тур

25 ноября, 18:00. Доха, Международный стадион Халифа

Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

Нидерланды выгрызли победу в стартовом матче ЧМ-2022 – солидный Сенегал нашел замену Мане, но простил фаворита

После сухих побед с одинаковым счетом 2:0 этот поединок становится битвой за первое место. Эквадорцы удивили тем, насколько уверенно разбили хозяев турнира с дублем Эннера Валенсии. А вот "оранжевые" намучались с непростым Сенегалом. Нидерланды имеют место для маневра, ведь в последнем туре встретятся с Катаром. Тогда как Эквадор должен во что бы то ни стало цепляться за очки, чтобы не дать шанс африканскому чемпиону в борьбе за 2 место.

Для 37-летнего судьи из Алжира это первый матч Мундиаля, который он будет судить в качестве главного рефери. Он любит назначать пенальти. Валенсия в 1 туре уже реализовал 11-метровый в ворота катарцев. В команде ван Гала вновь главный вопрос, кто на форварда. Депай готов, но наставник Нидерландов хочет дать ему не более 45 минут, постепенно увеличивая хронометраж после восстановления от травмы. Да и кто будет скучать по Мемфису, если есть Коди Гакпо – 3 гола и 1 ассист за предыдущие 4 поединка сборной.

Катар всеми силами пытался облегчить задачу команды ван Гала, устроив охоту за ногами Валенсии. Однако Эннер очень надеется снова выйти и забить. Больше просто некому – 5 подряд голов Эквадора на чемпионатах мира принадлежат именно форварду Фенербахче. Хотя на этот раз шансов для этого может быть несколько меньше. Нидерланды осознают, что слишком много позволяли Сенегалу на контратаках и уже работают над устранением проблемы. Да и никому не хочется попасть в 1/8 финала на непредсказуемую Англию Саутгейта, которая с большой вероятностью выиграет соседнюю группу.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Эквадор

Нидерланды (3-4-1-2): Нопперт – Де Лігт, Ван Дейк, Аке – Дюмфріс, Де Йонг, Бергейс, Блінд – Гакпо, Бергвейн, Классен

Еквадор (4-4-2): Галіндес – Пресіадо, Торрес, Хінкапіє, Еступініан – Плата, Мендес, Кайседо, Ібарра – Естрада, Валенсія

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Ожидаем низовой матч, которыми уже так богат нынешний Чемпионат мира. Обе команды умеют защищаться, допустив на свои ворота 1,3 ожидаемого гола на двоих. Хотя Эквадор просто уничтожал Катар, более показательной была встреча Нидерландов, ведь соперник долго не разваливался да и банально посильнее будет. Одна ничья, 3 поражения и только 1 забитый мяч – такой багаж "Ла Три" за 4 предыдущих матча против европейских сборных. "Оранжевые", наоборот же, не проигрывают представителям Южной Америки с ЧМ-1994.

Нидерланды одержали 5 побед при 3 ничьих и уступили Аргентине только в полуфинальной серии пенальти 8 лет назад. Суперкомпьютер отдает 54,1% шансов на победу европейцам. Эквадору оставляют меньше всего шансов (20,8% вероятности выиграть). Команда Альфаро пропустила лишь раз за последние 8 поединков, из которых состоит ее беспроигрышная серия, но и соперники были преимущественно не самые сильные. Результаты "оранье" впечатляют еще больше. В эпоху третьего пришествия ван Гала Нидерланды еще не проигрывали (12 побед и 4 ничьи).

Эквадор уверенно победил Катар в матче-открытии ЧМ-2022 – исторический дубль Валенсии разбил сплетни о "договорняке"