Нидерланды – Италия: Манчини повторил достижение легендарного Липпи на посту наставника "Скуадры адзурры"
Минимальная победа над нидерландцами помогла наставнику сборной Италии стать в один ряд с одним из самых успешных итальянских специалистов.
Сборная Италии с Манчини во главе имеет достаточно успешную статистику – только 2 поражения в 21 поединке. Столько же было в активе легендарного Марчелло Липпи, который привел команду к мировой короне в 2006 году, сообщает Opta.
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Лучшие же показатели имела команда Ферруччо Валькареджи – итальянцы под его руководством лишь однажды проиграли в таком же количестве поединков.
Напомним, Италия минимально обыграла Нидерланды в центральном матче игрового дня (1:0) и возглавила группу A1, набрав 4 очка – "оранжевые" делят 2-3 места с поляками, имея по 3 пункта в активе.
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