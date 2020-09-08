Минимальная победа над нидерландцами помогла наставнику сборной Италии стать в один ряд с одним из самых успешных итальянских специалистов.

Сборная Италии с Манчини во главе имеет достаточно успешную статистику – только 2 поражения в 21 поединке. Столько же было в активе легендарного Марчелло Липпи, который привел команду к мировой короне в 2006 году, сообщает Opta.

Победа Италии в битве лидеров в видеообзоре матча против Нидерландов

Лучшие же показатели имела команда Ферруччо Валькареджи – итальянцы под его руководством лишь однажды проиграли в таком же количестве поединков.

Напомним, Италия минимально обыграла Нидерланды в центральном матче игрового дня (1:0) и возглавила группу A1, набрав 4 очка – "оранжевые" делят 2-3 места с поляками, имея по 3 пункта в активе.

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