Нидерланды – Грузия – 3:0 – видео голов и обзор матча
6 июня 22:25 - Читати українською
Нидерланды в товарищеском матче обыграли сборную Грузии. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Нидерланды провели последний товарищеский матч перед Евро-2020. Сборная Грузии не смогла создать достойного сопротивления, хотя Георгий Гвилия очень старался. Хозяева забили три "сухих" мяча.
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Стоит заметить, что подопечные Франка де Бура начнут континентальное первенство матчем против сборной Украины. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме на Йохан Кройф Арене.
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