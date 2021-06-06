Нидерланды в товарищеском матче обыграли сборную Грузии. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Нидерланды провели последний товарищеский матч перед Евро-2020. Сборная Грузии не смогла создать достойного сопротивления, хотя Георгий Гвилия очень старался. Хозяева забили три "сухих" мяча.

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Стоит заметить, что подопечные Франка де Бура начнут континентальное первенство матчем против сборной Украины. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме на Йохан Кройф Арене.