Нидерланды сойдутся с Францией во втором туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нидерланды – Франция стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Нидерланды – Франция: анонс матча Евро-2024

По именам явно один из топовых матчей группового этапа Евро-2024. В первом туре гранды одержали неубедительные победы. Нидерланды едва дожали Польшу (2:1), а Франция лишь благодаря автоголу одолела Австрию (1:0). В той игре Килиану Мбаппе сломали нос. Дидье Дешам не исключал скорого выздоровления суперзвезды, но против Нидерландов он начинает в запасе.

Стартовый состав Нидерландов:

Франции: