Нидерланды и Франция не выявили сильнейшего (0:0) во втором туре чемпионата Европы 2024 и лишили Польшу шансов на плей-офф. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Фавориты группы D. Для обеих сборных победа – это главный шанс побороться за третье место, которое при определенных обстоятельствах даст проход в 1/8 финала Матч, как и онлайн-трансляция Нидерланды – Франция на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Уже на 55 секунде Фримпонг получил пас за спину Тео Эрнандесу, выиграл забег на дистанции и только прошить Меньяна не сумел. Франция, которая вышла без Мбаппе, ответила пачкой моментов Гризманна. Особенно запомнился выстрел Антуана издали (сейв Вербрюгена).

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А еще мы увидели промах Евро, как его уже окрестили в сети. Рабьо классно обыгрался с Тюрамом и выкатил на убойную позицию. Гризманн банально не попал по мячу с нескольких метров. Ну, а дальше команды сошлись в клинче. Несколько неплохих дальних ударов и значительное количество навесов. Впоследствии и того не стало. На двоих не набили даже 0,5 ожидаемого гола. С каждой минутой матч все больше сводился к классическому идеальному футболу, характерного для финалов равных соперников.

Мина Дешама на скамейке запасных в начале второй половины говорила сама за себя. Без Мбаппе некому что-то придумать против таких защитников, как Аке, ван Дейк, де Врей и Дюмфрис. Канте создал таки очередной момент для Гризманна, но Вербрюген вовремя вышел из ворот. Дембеле прикладывался издали.

Хави Симонс прошил Меньяна, но Дюмфрис вроде бы мешал Меньяну – далеко не однозначное решение VAR. Реально ли мешали вратарю Милана? Голкипер сборной Нидерландов отвел от своих ворот 1,18 xG за 3 сейва. Французский вратарь 4 раза тащил удары соперника. Его подвиги оценили в 0,97 xG.

Обе команды набрали по 4 очка и будут делить первое место в заочном противостоянии. Первая нулевая ничья на чемпионате Европы в Германии отправляет за борт сборную Польши. "Кадра" уже никак не покинет последнее место. Это первая национальная команда после Украины на Евро-2016, которая "справилась" с такой миссией за 2 тура на континентальном форуме. Стоит отметить и знаменитого опорника из чемпионата Саудовской Аравии. Н'Голо Канте стал первым игроком на этом чемпионате Европы, который дважды взял награду лучшего игрока матча.

Netherlands 0 : 0 France



xG: 0.52 - 1.02

xThreat: 0.64 - 1.78

Possession: 37.7% - 62.3%

Field Tilt: 31.1% - 68.9%

Def Action Height: 43.5 - 51.2 pic.twitter.com/12zbBbSYJV — markstats bot (@markstatsbot) June 21, 2024

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