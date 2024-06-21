"Победа в первой игре приносит спокойствие и доверие. И все это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ждать от этого матча. Нам придется проявить себя с наилучшей стороны, чтобы достичь желаемого результата.

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Игра с поляками научила нас, что надо играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60. Кроме того, надо сохранять терпение. Также надо помнить, что может произойти в случае потери мяча. В первом матче было много хорошего, но был ряд моментов, когда нам следовало действовать лучше. Мы должны играть смело. Это станет залогом успеха.

Мы стараемся выжать максимум из нашего состава в каждой игре. Ты делаешь выбор, опираясь на свой план игры. Это самое важное. У нас есть игроки, которые начинают с первых минут, и есть те, кто заканчивает. Завтра вы увидите, как мы будем использовать Ваута Вегхорста.

Франция настолько сильна, что даже если Килиан Мбаппе не сыграет, найдется очень сильная замена. Я не беспокоюсь об этом, потому что не могу повлиять на это. Для нас это ничего не меняет", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

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