Второй тур Евро чаще дарит болельщикам супертоповые афиши. Вчера встречались сборные Испании и Италии, а сегодня в лобовом матче сойдутся Нидерланды и Франция. Команды, которые лидируют в "смертельной группе" с Австрией и Польшей – и от которых снова ожидали большего.

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"Ле Бле" в очередной раз раскритиковали за прагматизм в поединке с австрийцами. До автогола Вьобера французы немало позволяли подопечным Ральфа Рангника и имели существенные проблемы под прессингом. Не в последнюю очередь – из-за неудобной для Салибы позиции правого центрбека. Впрочем, главной проблемой казалась общая неубедительность и серость "гальских петухов". От такого состава ожидают большего.

При счете в свою пользу французы вообще отказались от мяча, закрылись и убегали в контратаки. Такой футбол напоминал англичан Гарета Саутгейта – однако было одно важное отличие. Франция в прагматическом режиме создавала моменты, разрывая на контратаках. Лишь чудом Мбаппе и Ко не устроили разгром.

Этот подход достаточно выглядел грамотно конкретно против Австрии (командам Рангника проще играть без мяча). Если же брать общую картину, то "Ле Бле" совсем не удивили – подопечные Дидье Дешама еще со времен ЧМ-2018 играют во что-то прагматичное и неинтересное, но рациональное и с использованием топ-класса. На полную мощность этот коллектив включается ближе к финапу турнира.

Из интересностей стоит отметить камбэк Канте в Европу. Оказалось, что в Саудовской Аравии опорник совсем не расслабился. Приехав на Евро-2024, Нголо выдал привычный для себя гигантский объем работы, съев центр поля. Для сборной Нидерландов этот факт крайне неприятен, ведь "оранье" приехали на чемпионат без Де Йонга.

Еще одной изюминкой стал сломанный нос Мбаппе. Килиану уже привезли маску, в которой он тренировался. Впрочем, издание RMC Sport выдало инсайд об отсутствии нападающего в матче с Нидерландами – мол, его хотят приберечь. Дидье Дешам конкретного ответа относительно участия капитана не дал, но намекнул на готовность выпустить.

Состав сборной Франции позволяет пережить даже такие потери, хотя последние 5 матчей без Килиана в старте "Ле Бле" выиграть не смогли. У Нидерландов же новых кадровых проблем не возникло, однако уровень их игры с поляками в 1-м туре оказался неоднозначным. С одной стороны – команда имела ощутимое преимущество, работала в модной схеме 3-2-4-1 в атаке и максимально уверенно доставляла мяч в финальную треть.

Что и говорить, когда даже у центрбека Аке было 4 передачи под удар включая ассист. Тем не менее, перед чужой штрафной площадкой возникали определенные проблемы. "Оранье" явно не хватало интересных идей – в основном все сводилось к индивидуальным решениям Гакпо или к кроссам. Именно поэтому поляки держали ничейный счет до 83-й минуты, хотя моментов все равно создали немало.

Также не очень понравился нидерландский центр поля. Сборная Польши довольно уверенно его изолировала. Как следствие, у "оранье" возникали трудности даже несмотря на очень низкую защиту соперника – "бяло-красные" выполнили аж 6 перехватов. Кроме того, Схаутен и Верман в принципе давали мало креатива. Отсутствие Де Йонга ощущается, хотя у Рональда Кумана еще есть варианты для усиления.

Одним из них является опускание Рейндерса в опорную зону. Победный гол начался именно с этого маневра. Вполне возможно, что в матче с Францией его повторят. Если же говорить в целом, то Нидерланды пока кажутся одними из самых "романтических" команд Евро-2024 – больше и лучше атаковали разве что Германия и Испания.

Тем более интересно посмотреть на противостояние с прагматичными французами. У Рональда Кумана с ними пока не клеится – свой камбэк в сборную он встретил счетом 0:4 в Париже, а затем произошло и домашнее поражение. Последний раз победить "Ле Бле" нидерландцам удавалось в Лиге наций в 2018 году.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Франция

Нидерланды: Вербрюгген – ван Дейк, де Лигт, Аке – Блинд, Верман, Рейндерс, Схаутен – Фримпонг, Симонс, Депай.

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Канте, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Тюрам – Жиру