Нидерланды – Франция – видеообзор матча Евро-2024
08:30 - Читати українською
Франция и Нидерланды не смогли выявить сильнейшего в матче второго раунда группового этапа Евро-2024. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав французов, а без него команде Дешама забить не удалось.
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Франция имела преимущество и обошла Нидерланды по xG (1,43 против 0,43), но на счете это никак не отразилось. Гризманн растратил в пустую два классных момента, которые ему создали партнеры. "Оранье" свой гол забили в конце второго тайма. Правда, судья решил, что Дюмфрис мешал Меньяну прыгнуть. В итоге – первая нулевая ничья.
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