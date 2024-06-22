Франция и Нидерланды не смогли выявить сильнейшего в матче второго раунда группового этапа Евро-2024. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав французов, а без него команде Дешама забить не удалось.

Нидерланды остановили жалкую Францию без Мбаппе – первый вылет на Евро-2024, VAR скандалит, промах турнира

Франция имела преимущество и обошла Нидерланды по xG (1,43 против 0,43), но на счете это никак не отразилось. Гризманн растратил в пустую два классных момента, которые ему создали партнеры. "Оранье" свой гол забили в конце второго тайма. Правда, судья решил, что Дюмфрис мешал Меньяну прыгнуть. В итоге – первая нулевая ничья.