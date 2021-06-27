"Голы, которые мы пропустили, шансы, которые потеряли сами, – вот все, что сейчас приходит в голову. После красной карточки нам было сложно создавать давление. Стало только тяжелее.

Нидерланды – Чехия – 0:2 – видео голов и обзор матча – главная сенсация Евро-2020

Весь матч вполне сложился для нас непросто. Почему мы не смогли справиться с прессингом соперника. Мы не находили на поле свободного пространства. В первом тайме мы создали несколько моментов, однако этого оказалось недостаточно", – цитирует Вейналдума сайт УЕФА.

Напомним, в четвертьфинале Чехия сыграет против сборной Дании.

Чехия выбила Нидерланды с Евро-2020, одержав уверенную победу над "оранье" и прорвавшись в четвертьфинал