Австрийцы и нидерландцы встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нидерланды – Австрия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Нидерланды – Австрия: анонс матча Евро-2024

Австрия проиграла Франции, но одолела Польшу. Нидерланды после победы над поляками расписали ничью с французами.

Стартовые составы команд

Нидерланды: Вербрюгген – Геертрюйда, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Веерман – Мален, Депай, Гакпо.

Запасные: Бейлов, Флеккен, де Лигт, Симонс, Вейналдум, Вегхорст, Фримпонг, ван де Вен, Блинд, Бробби, Маатсен, Зиркзее, Дюмфрис, Бергвейн, Гравенберх.

Австрия: Пенц – Пош, Вёбер, Линхарт, Прасс – Зайвальд, Гриллич – Виммер, Забитцер, Шмид – Арнаутович.

Запасные: Линднер, Гельд, Траунер, Дансо, Грегорич, Кверфельд, Мвене, Кайнц, Баумгартнер, Лаймер, Данилюк, Зайдль, Вайманн, Энтруп, Грюль.