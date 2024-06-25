Сборная Нидерландов в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Австрией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для сборной Украины начинаются решающие дни. Особенно важным является расклад в группе D. В наших интересах, чтобы Франция, Нидерланды и Австрия остались на тех же местах, что и сейчас – и чтобы последняя не набрала новых очков. Для этого необходимо, чтобы "оранье" победили "Дас Тим", оставив подопечных Ральфа Рангника с тремя баллами и отрицательной разницей голов. Желательно, чтобы голландцы забивали как можно больше.

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И уж точно нас не устроит сенсационный триумф Австрии, ведь тогда на третью позицию опустится команда Рональда Кумана – а у нее аж четыре зачетных балла. К счастью, сборная Нидерландов на чемпионате Европы-2024 выглядит слишком убедительно, чтобы так просто уступить. Коллектив продемонстрировал сильный атакующий футбол в победном матче с Польшей, а затем сдержал Францию в ничейном поединке.

Потеря Де Йонга перед турниром ощущается, но не столь критично. В составе достаточно интересных исполнителей, способных компенсировать отдельные достоинства Френки – например, Тиджани Рейндерс. Центрхав Милана в матче против Франции выдал аж 13 разрезных передач, а также имел самую высокую точность пасов под давлением (97% – 30/31). Есть разнообразный выбор в атаке (мобильный Симмонс, высокий Вегхорст, универсал Депай), есть сильная оборона с Ван Дейком во главе.

Нидерланды уверенно выводят мяч на чужую треть, однако в завершающей фазе сборная несколько пробуксовывает. Моментов мало, адресаты для передач прогнозируемые, хитрых перемещений не хватает. Рональд Куман делает определенные перестановки и ищет оптимальные варианты – возможно, сегодня он тоже прибегнет к экспериментам.

И это проблема. "Оранье" имеют большой соблазн расписать ничью – и "Дас Тим" вряд ли будут сильно протестовать, если победой не пахнет. Сборная Австрии проиграла Нидерландам последние семь матчей, последний раз триумфовав аж в 1990 году. Последний раз команды встречались на Евро-2020, где голландцы победили со счетом 2:0.

Удастся ли сломать традицию? Сказать трудно. На Евро-2024 подопечные Ральфа Рангника зарекомендовали себя с положительной стороны. Команда очень достойно держалась против Франции до пропущенного гола, а поляков победила со счетом 3:1 – и моментов при этом было создано немало. Кроме того, австрийцы демонстрировали высокую интенсивность игры.

Главным достоинством, конечно же, является прессинг. Подопечные Ральфа Рангника давят на билд-ап соперника с чрезвычайной эффективностью, но проблемы начинаются в других фазах. В позиционной обороне "Дас Тим" оставляет достаточно свободных зон, да и розыгрыши под чужим давлением выглядят не лучшим образом.

Как показали поединки с "Ле Бле" и "Кадрой", очень часто матчи австрийцев сводятся к игре на встречных курсах – учитывая проблемы в обороне, это не лучший вариант для сборной. Особенно в поединке с Нидерландами. Та же Польша по остроте "Дас Тим" не уступила, да еще и чистый пенальти не получила.

Есть шанс, что "оранье" таки помогут Украине и накажут за этот недостаток. Было бы приятно.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Австрия

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, ван Дейк, де Лигт, Аке – Схаутен, Рейндерс – Фримпонг, Симонс, Гакпо – Депай.

Австрия: Пенц – Пош, Дансо, Лингарт, Мвене – Зайвальд, Гриллич – Баумгартнер, Лаймер, Забитцер – Арнаутович