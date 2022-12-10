"Матч был действительно интересным – это четвертьфинал чемпионата мира, здесь может произойти все, что угодно. Мы счастливы, что у нас есть Месси – лучший футболист всех времен. Во главе с ним мы были единым целым.

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (3:4) – видео голов, серии пенальти и обзор матча 1/4 финала ЧМ-2022

Не ожидал, что Нидерланды будут играть в антифутбол. Ничего не скажу об их философии игры, для этого у них есть свой тренер. Действительно, во втором тайме игра была ужасающая. У нас не было шансов и нам часто мешали, но игрокам сборной Нидерландов разрешено играть, как они хотят.

Мы слишком много страдали. Это была очень трудная игра. Мы пережили это на поле для людей. И Диего Марадона смотрит на нас с небес, он подталкивает нас до самого конца", – приводит слова Скалони The Guardian.

Напомним, сборная Аргентины завоевала выход в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды в серии пенальти.

Аргентина выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – сумасшедшая драма, рекорды Месси и джокера ван Гала