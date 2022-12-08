"Любая из восьми команд, остающаяся в гонке, выступает достаточно хорошо для того, чтобы выйти в финал. Завтрашняя игра будет очень увлекательным зрелищем, поскольку встречаются две команды, которые всегда стремятся атаковать.

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Мы не беспокоимся о том, выложится ли наша команда на все сто. Мы всегда отдаем на поле все силы. Де Пауль в общем в порядке. После матчей всегда есть футболисты, которые тренируются отдельно от других. Сегодня после тренировки мы примем решение по составу", – цитирует Скалони Федерация футбола Аргентины .

Встреча "Оранье" и "альбиселесте" запланирована на завтра, 9 декабря, в 21:00. Триумфатор поединка в полуфинале будет противостоять сильнейшему из пары Хорватия – Бразилия.