В игре 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной испанец Матеу Лаос показал 15 желтых карточек, что является рекордом чемпионатов мира, утверждает Opta Analyst.

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В матче на ЧМ-2006 между Нидерландами и Португалией россиянин Валентин Иванов показал 16 желтых, но есть интересное объяснение, почему не он рекордный. Дело в том, что когда игроку показывают вторую желтую, она автоматически превращается в красную. Таким образом, две желтые карточки преобразуются в одну красную. Так, в 2006 году сразу у 4 игроков были удаления (12 карточек в общем), а во вчерашнем матче – ни одного.

Отметим, что Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды в серии пенальти. На пути Месси и Ко в финал осталась Хорватия, игра состоится 13 декабря.

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