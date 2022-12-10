ФИФА открыла производство против футбольных ассоциаций Аргентины и Нидерландов из-за неоднократных нарушений, в том числе многочисленных конфликтов между игроками на поле и вне его, сообщает Marca.

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Так, возбуждены дела о возможных нарушениях Аргентиной статей 12 (ненадлежащее поведение игроков и официальных лиц) и 16 (порядок и безопасность на матчах). Нидерланды же обвиняют только по одной статье – поведению игроков и официальных лиц.

Напомним, стычки возникали и непосредственно на поле, а победителя определила только серия пенальти. Аргентина была лучшей в лотерее, поэтому вышла на Хорватию в полуфинале ЧМ-2022.

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