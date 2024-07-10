Сборные Нидерландов и Англии встречаются в рамках полуфинала Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нидерланды – Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Сигнал Идуна Парка в Дортмунде. Матч будет транслироваться на медиасервисе Megogo для пользователей с подпиской "Максимальная" и "Спорт", а также будет в свободном доступе на местных телеканалах "Суспільного" (в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV).

Нидерланды – Англия: анонс полуфинала Евро-2024

Интересно, что последний раз Нидерланды и Англия встречались аж в 1996 году – в тот день британцы разбили соперника со счетом 4:1.

Стартовые составы

Нидерланды:

Англия: