Нидерланды – Англия: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Евро-2024
20:58 - Читати українською
Сборные Нидерландов и Англии встречаются в рамках полуфинала Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Харри Кейн 18’
Олли Уоткинс 90+1’
18’ Харри Кейн
90+1’ Олли Уоткинс
Матч Нидерланды – Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Сигнал Идуна Парка в Дортмунде. Матч будет транслироваться на медиасервисе Megogo для пользователей с подпиской "Максимальная" и "Спорт", а также будет в свободном доступе на местных телеканалах "Суспільного" (в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV).
Нидерланды – Англия: анонс полуфинала Евро-2024
Интересно, что последний раз Нидерланды и Англия встречались аж в 1996 году – в тот день британцы разбили соперника со счетом 4:1.
Стартовые составы
Нидерланды:
Англия:
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