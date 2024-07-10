Сборная Нидерландов в рамках 1/2 финала Евро-2024 сыграет с Англией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сборная Англии оказалась на пороге исторического достижения. Команда близка к своему третьему финалу “мэйджоров” в истории – после триумфального ЧМ-1966 и проигрышного финала чемпионата Европы-2020. Для этого необходимо победить сборную Нидерландов, которой впервые с 2004-го удалось достичь полуфинала Евро.

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Команда Гарета Саутгейта всегда была прагматичной, однако нынешнее выступление позволяет заменить слово "прагматизм" на понятие "сборная Англии". Островитяне дошли до полуфинала Евро-2024, наиграв всего на 4,4 ожидаемых гола – меньше, чем Чехия, у которой на два матча меньше.

Кроме того, "три льва" в основное время выиграли всего один поединок из пяти (самый первый против Сербии), а в плей-офф дважды сыграли в овертаймах. Характерно, что британцы дважды подряд избегали поражений в основное время, забивая первым же ударом в створ ворот. Это произошло во встречах со словаками в 1/8 финала (отличились на 95-й минуте) и швейцарцами (на 80-й). В этих поединках прошло всего четыре попадания в створ – три завершились голами.

Четвертьфинал против Швейцарии вообще завершился без явных голевых моментов (то есть без моментов на 0,25 xG), но британцы максимально уверенно провели серию пенальти. Вот так прагматичный Гарет Саутгейт дошло до 1/2 финала – да еще и стал лучшим тренером страны по количеству побед в плей-офф крупных турниров сборных. У него 8 побед, а 17 предшественников за 56 лет торжествовали только 7 раз.

И это при куче тактических проблем на Евро-2024. В матче с сербами провалилась идея с Трентом в опорной зоне (как и предупреждал Юрген Клопп), а против словенцев не удалось реализовать модель игры Манчестер Сити со схемой 3-2-5 – она не работала. В том же поединке Гарет Саутгейт умудрился засунуть Беллингема на позицию левого центрального защитника.

Словаки в 1/8 финала вообще возили Англию до перерыва и забили быстрый гол, а высокий прессинг островитян провалился. После спасительной бисиклеты Джуда и гола Кейна британцы еще и сели в "автобус", играя с Джудом и Палмером в качестве опорников – хотя вполне могли обороняться через владения.

Впрочем, со швейцарцами произошел существенный тактический прогресс. Детальный разбор решений Гарета Саутгейта и причины успеха в четвертьфинале "Футбол 24" разобрал на своем ютуб-канале.

Если же коротко – Гарет Саутгейт выбрал схему 3-4-2-1 и этим частично нейтрализовал "Нати". Теперь интересно, повторит ли он победную тактику в матче против Нидерландов, ведь со швейцарцами он явно прибегнул к адаптации под соперника. "Оранье" не играют в тройке, в отличие от команды Мурата Якина.

Также интересно, что будет с Кейном. Английские эксперты не оценили колоссальное количество черновой работы капитана в обороне, а в атаке он действительно не впечатляет – в отличие от Сака. Публика требует оставить легенду в запасе или заменить после 60 минут в случае отсутствия голов.

Проблема Кейна на Евро-2024 очень симптоматична. Харри любит смещаться в глубь поля, а в клубах это движение компенсируется рывками партнеров за спины. В сборной же за спины в такие моменты никто не бежит, ведь Гарет Саутгейт слишком перестраховывается.

Вот такая она, нынешняя Англия. Прагматичная, криво построенная, но способная включаться на коротких отрезках – и этих отрезков хватает, чтобы сделать результат. Способна ли сборная Нидерландов пройти такого неоднозначного соперника?

До четвертьфинала с Турцией казалось, что вполне. По ожидаемым голам без учета пенальти (6,5 xG) команда уступала только Испании и Португалии, а по средней дистанции удара (16,2 метра) – только Шотландии. По касаниям в штрафной сборная держалась в топ-4 (после Испании, Франции и Португалии).

При среднем владении в 55% подопечные Рональда Кумана вроде и не имели проблем с продвижением мяча. Особенно эффектным стал вынос Румынии в 1/8 финала – болельщики увидели настоящий тотальный футбол. Впрочем, в четвертьфинале засветились очень серьезные проблемы.

Оказалось, что хорошо организованной обороне команда ничего и не способна предложить. Против Турции "оранье" бесцельно катали мяч с фланга на фланг, почти не открываясь между линиями и не имея адресатов в штрафной. С выходом Вегхорста нидерландцы стали атаковать через банальные кроссы, что и определило судьбу встречи – но сборная натурально отскочила.

Оборона тоже разочаровала. "Оранье" часто недоигрывали эпизоды, а в работе 1-в-1 против сильных дриблеров они особенно уязвимы – выигрывают менее 48% рывков. Как следствие, коллектив имеет проблемы в контроле переходных фаз, чем пользовались даже румыны.

Особенно же разочаровал контроль зон завершения на стандартах. Турки забивали им гол, имея трех футболистов на замыкании в районе дальней стойки – никого из них не накрыли. Когда же "лунные звезды" перешли на навал, то чуть ли не каждая атака завершалась ударами с края штрафной и с линии вратарской.

Вербрюгген затянул Нидерланды в полуфинал, однако с таким футболом эта остановка станет бесконечной на Евро-2024. Отсутствие Де Йонга все же ощущается, а в целом Рональд Куман выстроил довольно типичную свою сборную – сильную, но с проблемами и ощутимым потолком. Именно поэтому букмекеры и не верят в "оранье" в сегодняшней встрече.

Но вчера тоже многие ожидали победы прагматиков над зрелищностью – и теперь на турнире на одного прагматика меньше. Нидерланды все равно интереснее Англии, а первый удар островитян в створ на 95-й минуте не всегда будет превращаться в гол. Интрига в полуфинале жива!

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Англия

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, Де Врей, Ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Симмонс, Депай, Гакпо – Вегхорст

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Конса – Сака, Мейну, Райс, Триппьер – Фоден, Беллингем – Кейн

Англия – это сборная 10 роботов и одного человека, которая хвалит Миколенко, корчит Гаскойна, а соперникам подсовывает свинью