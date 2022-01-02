Второй дивизион Нидерландов породил отношения между лайнсвумен и игроком скромной команды.

Женщина-арбитр Шона Шукрула в своих соцсетях призналась об отношениях с защитником Джеффом Гардевельдом, выступающим за Эммен.

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Пара познакомилась еще в августе при удивительных обстоятельствах. Шукрула работала лайнсвумен на матче Эммена и ФК Эйндховен. Команда Гардевельда уступила с минимальным счетом, а сам он получил красную карточку под занавес поединка. Впрочем, 26-летний защитник даже не думал обижаться на судей, обретя свою любовь в девушке на линии.

Сейчас Шона и Джефф проводят отпуск в Риме, где решились публично раскрыть свои отношения.

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