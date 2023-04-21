Спортинг дома пытался сломить неприятную статистику против итальянских команд. Португальцы только в пяти матчах из 30 праздновали победы над представителями из Серии А. Первая встреча между нынешними соперниками закончилась минимальной победой "бьянконери" (1:0).

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Гости очень быстро повели в счете. Адриен Рабьо с передачи Алекса Сандро забил первый гол в этом матче. Пропущенный гол никак не повлиял на настроение хозяев, и они побежали отыгрываться. Спортинг сравнял счет на 20 минуте с пенальти, который удачно реализовал Едвардс. Во втором тайме команды обменивались острыми атаками, но никому не удалось забить.

Напомним, что в полуфинале Ювентус встретится с Севильей. Первая игра состоится 11 мая, а ответный матч запланирован на 18 мая.