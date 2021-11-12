"В таких матчах команда закаляется. 1:1 с четвертьфиналистом чемпионата Европы – достойный результат. Матч был сложным, но я увидел мужскую игру в исполнении всех футболистов. Прекрасно сыграли и вратари.

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Ничья с Украиной – хороший результат, но Ясену Петрову (главному тренеру сборной Болгарии, – прим.) и его команде предстоит еще много работы. Мы на правильном пути, но это требует времени и тяжелой работы. Я сказал Ясену, что совместными усилиями и настойчивостью мы вместе продвинемся вперед", – написал Михайлов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сборная Украины в Одессе расписала боевую ничью с болгарами (1:1) – впереди у украинцев решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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