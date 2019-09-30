"Ничья c Аталантой не устроит Шахтер", – Соломон

Полузащитник Шахтера Манор Соломон поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против Аталанты.

"Я не ожидал, что загребское Динамо вынесет Аталанту 4:0. Для команды из Бергамо это был дебют в престижнейшем еврокубке. Этот факт, видимо, и объясняет такой шокирующий и неожиданный результат. Но не стоит списывать Аталанту со счетов. После исторического попадания в Лигу чемпионов они сохранили своих главных футболистов, подписали нескольких интересных новичков, поэтому в Милане нас ждет тяжелая игра.

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Устроит ли нас ничья? Нет. Шахтер нацелен на победу в каждой игре. Конечно, с Манчестер Сити мы были бы довольны и одному очку, потому что это Манчестер Сити. Но с Аталантой и Динамо мы будем играть только на победу. Принято считать, что ничья на выезде – положительный результат, но на групповом этапе потеря любых очков может плохо повлиять на итоговое положение", – цитирует израильского футболиста Sport.ua.

Напомним, матч 2-го тура Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер состоится во вторник, 1 октября. Начало поединка в 19:55.

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