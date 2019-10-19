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Ничья Баварии и Аугсбурга, Фрайбург уступил Униону, Лейпциг сыграл вничью с Вольфсбургом: 8-й тур Бундеслиги, суббота

18:42 30 Читати українською
Ничья Баварии и Аугсбурга, Фрайбург уступил Униону, Лейпциг сыграл вничью с Вольфсбургом: 8-й тур Бундеслиги, суббота
Аугсбург – Бавария – 2:2 / твиттер Баварии

Состоялись очередные поединки 8-го тура Бундеслиги. Счета и отчеты о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/2020, 8-й тур

Унион Берлин – Фрайбург – 2:0

Голы: Бюльтер, 1, Ингвартсен, 84

РБ Лейбциг – Вольфсбург – 1:1

Голы: Вернер, 54 – Вегорст, 83

Фортуна – Майнц – 1:0

Гол: Хеннингс, 82

Вердер – Герта – 1:1

Голы: Сарджент, 7 – Люкебакио, 70

Аугсбург – Бавария – 2:2

Голы: Рихтер, 1, Финнбогасон, 90+2 – Левандовски, 14, Гнабри, 49

Борусия Д – Борусия М – начало матча в 19:30

Унион Берлин дома принимал Фрайбург, который до отчетного поединка располагался на сенсационном четвертом месте Бундеслиги. Этот факт отнюдь не пугал хозяев, которые уже на стартовой минуте открыли счет – Ленц перехватил мяч в центре поля и отдал на Бюльтера, а тот из ничего создал красоту, сначала по-жонглерски перебросив защитника, а затем издалека попав точно в верхный угол! В конце матча берлинцы дожали соперника и установили окончательный счет – Ингвартсен издали пробил без шансов для голкипера – 2:0.

Соперник Александрии в Лиге Европы Вольфсбург приехал в гости к РБ Лейбциг. В первом тайме зрители голов не увидели, хотя возможности открыть счет были у Вергорста и Тимо Вернера. Последний использовал другой свой шанс уже после перерыва, откликнувшись на неожиданно точный вынос Гулачи от ворот – 1:0. Гости сумели отыграться лишь под занавес второго тайма – Вегорст откликнулся на прострел Уильяма с фланга. Ничья в итоге – 1:1.

Фортуна и Майнц в очном матче надеялись улучшить свое турнирное положение. При равной игре в первом тайме, Майнц в конце остался в меньшинстве – Эдмилсон Фернандес за 15 минут умудрился получить две желтые карточки, поэтому после перерыва Фортуна имела больше шансов, чтобы открыть счет. Сделать это гости смогли лишь в конце матча – Хеннингс в падении замкнул подачу с фланга. Этот гол и определил победителя встречи – 1: 0 в пользу хозяев.

Вердер в домашнем поединке с Гертой отрыл счет уже на 7-й минуте – образцовая атака хозяев завершилась точным ударом Сарджента с линии штрафной. Герта отыгралась уже во втором тайме. Люкебакио разобрался с защитником на подступах к штрафной и прошил голкипера ударом в дальний угол – 1:1. Более счет в матче не менялся – ничья.

Аугсбург шокировал Баварию в очном противостоянии, превратив в гол свою первую атаку. Хедира и Рихтер воспользовались неудачной игрой баварцев в собственной штрафной – первый ассистировал, а второй расстрелял голкипера с близкого расстояния. Впрочем, Бавария быстро отыгралась благодаря голу Левандовски головой, который переправил подачу Гнабри с фланга точно в угол ворот. А в начале второго тайма последний и сам отличился убийственным выстрелом с линии штрафной – 1:2. Но на 2-й добавленной минуте Аугсбург шокировал баварцев еще раз, сравняв счет усилиями Финнбогасона – 2:2 в итоге! Бавария теряет шанс возглавить чемпионат.

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Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Унион Берлин Унион Берлин Майнц Майнц Аугсбург Аугсбург Герта Герта Фортуна Фортуна Бавария Бавария Фрайбург Фрайбург Вольфсбург Вольфсбург Вердер Вердер
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