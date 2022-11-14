"Наверное, ничья 1:1 с лидером нашего чемпионата и тот второй тайм, который нам удался, дают повод гордиться ребятами.

Лидер потерял очки: видеообзор матча Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1

Очень хотели забить второй гол после того, как счет стал равным. Мы не играли на удержание или ничью, а наоборот пошли вперед.

Чувствую гордость за команду. После нашей неудачной игры с Кривбассом я хотел видеть определенную реакцию от команды, и я ее увидел. Победить хотели обе команды. Шансы на успех имели как мы, так и оппоненты. На мой взгляд, 1:1 – это для нас хороший результат", – цитирует Скрипника официальный сайт Ворсклы.

Напомним, полтавчане стали второй командой в текущем сезоне, сумевшей отобрать очки у СК Днепр-1 (первыми это в 8-м туре сделал Ингулец).

СК Днепр-1 второй раз в сезоне потерял очки, не сумев обыграть Ворсклу – курьезный гол и безумная концовка