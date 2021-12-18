"Мампасси не такой известеный игрок, чтобы о нем было столько внимания. Перешел и перешел. Могу пожелать ему только удачи в клубе, в котором я играл и очень люблю. Желаю, чтобы он приносил пользу и оправдал возлагаемые на него надежды.

Мампасси официально стал игроком Локомотива – экс-защитник Шахтера готов отказаться от украинского гражданства

Сборная Украины? В национальной команде он не играл, а юношеская... Думаю, да, двери в сборную Украины для него закрыты в нынешней ситуации, хотя считаю это бредом.

Как уроженец Донецка получит российское гражданство? Во-первых, Донецк и Донбасс – это Украина, а насчет паспорта... Ничего такого. Я тоже приехал в Украину и принял украинское гражданство. Желаю только, чтобы он славил в Локомотиве Украину, чтобы проявлял себя. Чтобы его трансфер оправдал вложенные в него деньги", – отметил Алиев в комментарииmeta-ratings.

Напомним, что украинский защитник официально стал игроком московского Локомотива. По информации СМИ, российский клуб заплатит 4 млн евро за защитника. Добавим, что Марк выступает в составе сборной Украины U-19.

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