"Мы быстро забили гол. Потом был фрагмент матча, когда мы позволили Украине сыграть, но ничего особенного из этого не получилось. Мы держали все под контролем до пропущенного гола.

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Довбик показал великолепный класс, но мы оставили ему пространство, и он выполнил хороший удар. У меня сложилось впечатление, что у нас был момент усталости, пространства были слишком широкие, мы не были компактными. Но лучше делать ошибки в таком матче, а потом их не делать.

Украина – хорошая команда, у нее много игроков мирового уровня. До матча мы бы согласились на такой результат, учитывая, что это был наш первый матч за некоторое время, а многие игроки имели отпуск после завершения сезона и провели лишь несколько тренировок", – цитирует Саламона Przegląd Sportowy.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы Польша будет соревноваться со сборными Франции, Нидерландов и Австрии.

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