"Мяч просто не шел в ворота, а играли неплохо. Создавали моменты, но нужно реализовывать. Посмотрели статистику: 36 ударов, 14 в створ. Что еще сказать? Пропустили одну контратаку. Сложно что-нибудь сказать, когда творишь столько моментов и не забиваешь. Такое бывает, что мяч не идет в ворота.

Украина – Болгария – 1:1 – видео голов и обзор матча

Надеюсь, в игре с Боснией все будет по-другому. Преследует нас счёт 1:1, ничего нового. Но чисто по игре, так и тренер, и игроки могут быть довольны, но результатом разочарованы", – поделился Ярмоленко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, сборная Украины не смогла победить Болгарию (1:1), несмотря на тотальное преимущество. Следующий матч подопечные Петракова проведут с Боснией и Герцеговиной 16 ноября – эта встреча станет решающей в борьбе за место в стыковых играх за место на ЧМ-2022.

Украина не дожала Болгарию в матче с 3 отмененными голами и фантастическим нефартом – 36 ударов было мало