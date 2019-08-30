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"Ничего не знаем об Александрии", – президент Сент-Этьенна прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

17:25 16 Читати українською
"Ничего не знаем об Александрии", – президент Сент-Этьенна прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы
Бернар Каяццо (справа) / ФК Сент-Этьенн

Президент Сент-Этьена Бернар Каяццо поделился собственным мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

"Нужно быть осторожными. В каком-то розыгрыше мы решили, что жребий легкий, после чего вылетели. Через год итоги жеребьевки мы признали тяжелыми, но затем прошли в плей-офф.

Лига Европы 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира: Динамо везет, Александрия против украинцев

Выезды в Бельгию и Германию порадуют наших болельщиков, а вот про украинский клуб мы совсем ничего не знаем", – цитирует Каяццо официальный сайт УЕФА.

Напомним, также в одну группу к украинской команде попали Вольфсбург и Гент, за который выступают Яремчук, Безус и Пластун.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

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Лига Европы 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира: Динамо везет, Александрия против украинцев
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Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Лига Европы
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