"Ничего не знаем об Александрии", – президент Сент-Этьенна прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

Президент Сент-Этьена Бернар Каяццо поделился собственным мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

"Нужно быть осторожными. В каком-то розыгрыше мы решили, что жребий легкий, после чего вылетели. Через год итоги жеребьевки мы признали тяжелыми, но затем прошли в плей-офф.

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Выезды в Бельгию и Германию порадуют наших болельщиков, а вот про украинский клуб мы совсем ничего не знаем", – цитирует Каяццо официальный сайт УЕФА.

Напомним, также в одну группу к украинской команде попали Вольфсбург и Гент, за который выступают Яремчук, Безус и Пластун.

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